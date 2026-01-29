Акции «Русала» в Гонконге вернулись к уровням начала спецоперации

Акции «Русала» в Гонконге вернулись к уровням начала спецоперацииВ Москве бумаги компании тоже растут вслед за ценами на алюминий
Акции «Русала» на Гонконгской фондовой бирже вернулись к уровням начала специальной военной операции на Украине, обратили внимание «Ведомости». Торги 28 января бумаги завершили на отметке 6,46 гонконгского доллара. Двумя днями ранее их стоимость достигала 7 гонконгских долларов. Столько акции российского алюминиевого гиганта стоили последний раз незадолго до начала спецоперации – 21 февраля 2022 г. С начала 2026 г. котировки увеличились уже на 33,2%.
На Московской бирже бумаги «Русала» тоже демонстрируют взрывной рост, прибавляя с начала года уже 24,32% до 42,2 руб. по итогам основных торгов в среду. Индекс Мосбиржи за это время вырос на 0,77% до 2788,01 пункта, отраслевой индекс металлов и добычи – на 10,07% до 7132,35 пункта.
