Акции «Русала» в Гонконге вернулись к уровням начала спецоперации

На Московской бирже бумаги «Русала» тоже демонстрируют взрывной рост, прибавляя с начала года уже 24,32% до 42,2 руб. по итогам основных торгов в среду. Индекс Мосбиржи за это время вырос на 0,77% до 2788,01 пункта, отраслевой индекс металлов и добычи – на 10,07% до 7132,35 пункта.