Полная доходность индекса Мосбиржи может составить около 30% в 2026 году

Аналитики «T-инвестиций» прогнозируют, что полная доходность индекса Мосбиржи в 2026 г. может составить около 30%, говорится в стратегии компании (есть у «Ведомостей»). Этот результат заложен в базовом прогнозе и будет формироваться за счет роста корпоративных прибылей компаний из индекса Мосбиржи на 10–15%, мультипликаторов P/E (цена/прибыль) на 7–10% и дивидендной доходности в районе 7,8%. Индекс Мосбиржи в таком случае будет составлять 3000–3100 пунктов к середине года и 3300–3400 пунктов к концу декабря.