Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Полная доходность индекса Мосбиржи может составить около 30% в 2026 году

По оценкам «Т-инвестиций», драйвер в виде снижения ставок начнет действовать со второй половины года
Михаил Спиридонов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Аналитики «T-инвестиций» прогнозируют, что полная доходность индекса Мосбиржи в 2026 г. может составить около 30%, говорится в стратегии компании (есть у «Ведомостей»). Этот результат заложен в базовом прогнозе и будет формироваться за счет роста корпоративных прибылей компаний из индекса Мосбиржи на 10–15%, мультипликаторов P/E (цена/прибыль) на 7–10% и дивидендной доходности в районе 7,8%. Индекс Мосбиржи в таком случае будет составлять 3000–3100 пунктов к середине года и 3300–3400 пунктов к концу декабря.

В «T-инвестициях» считают, что 2026 год станет переходным: рынок не ждет резкого рывка, но именно в этом году могут сформироваться условия для устойчивого роста и критически важного для экономики разворота. «Мы не ждем разворота «в космос», но однозначно разворот должен быть», – сказала главный экономист «T-инвестиций» Софья Донец в ходе презентации.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте