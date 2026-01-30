Полная доходность индекса Мосбиржи может составить около 30% в 2026 году

Полная доходность индекса Мосбиржи может составить около 30% в 2026 годуПо оценкам «Т-инвестиций», драйвер в виде снижения ставок начнет действовать со второй половины года
Аналитики «T-инвестиций» прогнозируют, что полная доходность индекса Мосбиржи в 2026 г. может составить около 30%, говорится в стратегии компании (есть у «Ведомостей»). Этот результат заложен в базовом прогнозе и будет формироваться за счет роста корпоративных прибылей компаний из индекса Мосбиржи на 10–15%, мультипликаторов P/E (цена/прибыль) на 7–10% и дивидендной доходности в районе 7,8%. Индекс Мосбиржи в таком случае будет составлять 3000–3100 пунктов к середине года и 3300–3400 пунктов к концу декабря.
В «T-инвестициях» считают, что 2026 год станет переходным: рынок не ждет резкого рывка, но именно в этом году могут сформироваться условия для устойчивого роста и критически важного для экономики разворота. «Мы не ждем разворота «в космос», но однозначно разворот должен быть», – сказала главный экономист «T-инвестиций» Софья Донец в ходе презентации.