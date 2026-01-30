SberCIB на 10 рублей изменил прогноз по курсу доллара

SberCIB на 10 рублей изменил прогноз по курсу доллараИз-за «металлического ралли» аналитики ждут его к концу года по 90, а не 100 рублей
Аналитики SberCIB на 10 руб. смягчили прогноз курса доллара на конец года и на 1,5 руб. – курса юаня из-за стремительного роста цен на металлы, обратили внимание «Ведомости». К американской валюте российская может ослабнуть до 90 руб., а не 100 руб., как прогнозировали в SberCIB еще 25 декабря 2025 г., говорится в Telegram-канале «Сберинвестиций». Юань может укрепиться до 13,2 руб. к концу 2026 г. против 14,7 руб. в предыдущем прогнозе.
Банк России установил курс доллара на отметке 76,27 руб. (-2,81% с начала года) на 30 января на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Курс юаня на Московской бирже в четверг составил 10,76 руб. (-4,1%). Уже в феврале доллар может подорожать примерно до 80 руб., юань – до 11,4 руб., ожидают в SberCIB.