SberCIB на 10 рублей изменил прогноз по курсу доллара

Аналитики SberCIB на 10 руб. смягчили прогноз курса доллара на конец года и на 1,5 руб. – курса юаня из-за стремительного роста цен на металлы, обратили внимание «Ведомости». К американской валюте российская может ослабнуть до 90 руб., а не 100 руб., как прогнозировали в SberCIB еще 25 декабря 2025 г., говорится в Telegram-канале «Сберинвестиций». Юань может укрепиться до 13,2 руб. к концу 2026 г. против 14,7 руб. в предыдущем прогнозе.