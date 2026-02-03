Газета
Главная / Инвестиции /

Эмитенты финансового сектора России недооценены и будут расти в цене

Такие ожидания у инвестбанка «Синара» по бумагам «Сбера», ВТБ и «Т-технологий»
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Эмитенты финансового сектора недооценены и будут расти в цене. Такие ожидания у инвестбанка «Синара» по бумагам «Сбера», ВТБ, «Т-технологий» и еще трех компаний. На росте котировок в первую очередь скажется снижение рисков в секторе на фоне снижения ставок

Все акции российского финансового сектора, которые покрывает инвестбанк «Синара», недооценены, пишет его старший аналитик Ольга Найденова в исследовании (есть у «Ведомостей»). В покрытии у «Синары» Сбербанк, «Т-технологии», ВТБ, банк «Санкт-Петербург», Московская биржа и «Ренессанс страхование». Все бумаги будут расти в цене по мере снижения рисков в секторе, ожидает Найденова, а наибольшую выгоду извлекут игроки с гибкими бизнес-моделями и капиталом.

