Эмитенты финансового сектора России недооценены и будут расти в цене

Эмитенты финансового сектора России недооценены и будут расти в ценеТакие ожидания у инвестбанка «Синара» по бумагам «Сбера», ВТБ и «Т-технологий»
Эмитенты финансового сектора недооценены и будут расти в цене. Такие ожидания у инвестбанка «Синара» по бумагам «Сбера», ВТБ, «Т-технологий» и еще трех компаний. На росте котировок в первую очередь скажется снижение рисков в секторе на фоне снижения ставок
Все акции российского финансового сектора, которые покрывает инвестбанк «Синара», недооценены, пишет его старший аналитик Ольга Найденова в исследовании (есть у «Ведомостей»). В покрытии у «Синары» Сбербанк, «Т-технологии», ВТБ, банк «Санкт-Петербург», Московская биржа и «Ренессанс страхование». Все бумаги будут расти в цене по мере снижения рисков в секторе, ожидает Найденова, а наибольшую выгоду извлекут игроки с гибкими бизнес-моделями и капиталом.
