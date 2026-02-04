Аналитики оценили планы «Т-технологий» сделать сплит и консолидировать «Точку»Дробление акций существенно не повлияет на ликвидность, а актив выглядит привлекательным
Опрошенные «Ведомостями» аналитики по-разному оценили планы «Т-технологий» провести дробление акций, а также консолидировать до 100% АО «Точка», которому принадлежит одноименный банк для предпринимателей. Консолидация «Точки» выглядит экономически обоснованным для бизнеса группы шагом, но эффект еще предстоит оценить, а вот сплит акций не факт что выполнит задачу привлечь к бумагам «Т» новых инвесторов.
Акции «Т-технологий» на Мосбирже 3 февраля росли умеренно – на 0,93%, торгуясь по 3359 руб. за бумагу.
