Главная / Инвестиции /

Как Walmart достигла капитализации в $1 трлн и кто следующий

Компания смогла обернуть экономические вызовы США в свою пользу
Анастасия Брянцева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Американская сеть магазинов Walmart стала первой компанией из сектора традиционной розницы, рыночная капитализация которой превысила $1 трлн. Акции Walmart на NASDAQ 3 февраля выросли на 2,9% и закрылись на историческом максимуме – $127,71 за бумагу. На открытии торгов 4 февраля бумаги снижались на 0,3%, торгуясь по $127,27, а капитализация составляла $1,02 трлн.

За последний год акции Walmart выросли почти на 26%, а за 10 лет их стоимость увеличилась на 468%. За 2025 г. выручка ритейлера выросла на 5,1% и достигла $681 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 25% до $19,4 млрд по отношению к 2024 г.

