Главная / Инвестиции /

Ужесточение банковских нормативов усилит переток заемщиков на рынок облигаций

Крупному бизнесу с повышенной долговой нагрузкой станет сложнее получить кредит с 1 марта
Артем Кульша
Многие заемщики являются клиентами нескольких банков, поэтому у них есть возможность привлекать финансирование не только через якорных, но и через запасных кредиторов
Многие заемщики являются клиентами нескольких банков, поэтому у них есть возможность привлекать финансирование не только через якорных, но и через запасных кредиторов

Кредитные потоки

Новое ужесточение банковских нормативов приведет к повышению спроса на корпоративный кредит в феврале, а в дальнейшем усилит переток заемщиков на рынок облигаций. Причина – в давлении, которое это окажет на капитал банков, пишет старший аналитик отдела анализа корпоративного долга «Эйлера» Станислав Боженко в материале, с которым ознакомились «Ведомости».

С 1 марта Банк России до 100% с 40% увеличит надбавку к коэффициентам риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой. В результате, ожидают в «Эйлере», темпы роста кредитования будут стагнировать в 2026 г. и останутся на уровне предыдущего года. Портфель кредитов юрлицам в 2025 г. прибавил 7,8% и достиг 96,6 трлн руб., сообщал ЦБ.

