Ужесточение банковских нормативов усилит переток заемщиков на рынок облигаций

С 1 марта Банк России до 100% с 40% увеличит надбавку к коэффициентам риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой. В результате, ожидают в «Эйлере», темпы роста кредитования будут стагнировать в 2026 г. и останутся на уровне предыдущего года. Портфель кредитов юрлицам в 2025 г. прибавил 7,8% и достиг 96,6 трлн руб., сообщал ЦБ.