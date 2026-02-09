Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Почему биткойн продолжает падать

Инвесторы сокращают позиции в рисковых активах
Михаил Спиридонов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Криптовалютный рынок переживает худший сценарий за последние годы. Биткойн на торгах 6 февраля в моменте обвалился до $60 000, следует из данных Binance. Цена Ethereum просела ниже $1750. От пика предыдущего дня криптовалюты потеряли 18% и почти 20% соответственно. По масштабам однодневное падение биткойна стало крупнейшим с ноября 2022 г., когда рухнула криптобиржа FTX. На торгах 8 февраля биткойн смог отыграть часть потерь, торгуясь в районе $70 000.

Вы видите 5% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь