Почему биткойн продолжает падать

Криптовалютный рынок переживает худший сценарий за последние годы. Биткойн на торгах 6 февраля в моменте обвалился до $60 000, следует из данных Binance. Цена Ethereum просела ниже $1750. От пика предыдущего дня криптовалюты потеряли 18% и почти 20% соответственно. По масштабам однодневное падение биткойна стало крупнейшим с ноября 2022 г., когда рухнула криптобиржа FTX. На торгах 8 февраля биткойн смог отыграть часть потерь, торгуясь в районе $70 000.