У суверенных дефолтов и готовности к изменению климата нашли связь

Инвестиции в адаптацию к переменам снижают вероятность неисполнения обязательств, считает АКРА
Артем Кульша
MAURO PIMENTEL / AFP
MAURO PIMENTEL / AFP

Инвестиции в адаптацию к изменению климата способны снизить вероятность дефолта государства, пишет аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Валентина Телегина в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». Улучшение климатических индексов связано со снижением вероятности неисполнения страной своих обязательств на 9–11% в последующий год, следует из расчетов рейтингового агентства.

Изменение климата становится фактором системного экономического и финансового риска для государств, оно может снижать продуктивность в сельском хозяйстве, рыболовстве, туризме, перечисляет Телегина. Стихийные бедствия разрушают инфраструктуру, провоцируют расходы на ликвидацию последствий и поддержку пострадавших и проч., добавила она.

