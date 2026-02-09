У суверенных дефолтов и готовности к изменению климата нашли связь

Инвестиции в адаптацию к изменению климата способны снизить вероятность дефолта государства, пишет аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Валентина Телегина в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». Улучшение климатических индексов связано со снижением вероятности неисполнения страной своих обязательств на 9–11% в последующий год, следует из расчетов рейтингового агентства.