Юаневые ставки на Мосбирже разогнались перед китайским Новым годом

Юаневые ставки на Мосбирже разогнались перед китайским Новым годомВсплеск волатильности связан с авансированием импорта и оттоком ликвидности в юаневые ОФЗ
Перед китайским Новым годом на денежном рынке Московской биржи разогнались юаневые ставки, обратили внимание «Ведомости». Индикатор RUSFAR CNY, который Мосбиржа рассчитывает ежедневно в 12.30 мск, в пятницу, 6 февраля, прибавил сразу 9,07 п. п. и достиг 10,08%, хотя весь 2025 год колебался в диапазоне от -0,78 до 0,47%. В понедельник, 9 февраля, ставка снизилась незначительно – до 8,92%.
Обороты в этом инструменте тоже повышенные: за пять торговых дней февраля объем, 31,7 млрд юаней, уже превысил показатель за весь январь (31,45 млрд юаней). Февральское значение уже больше, чем за любой отдельный месяц 2025 г. (17,7–24,5 млрд юаней), кроме декабря (32,97 млрд юаней).
