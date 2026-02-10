Юаневые ставки на Мосбирже разогнались перед китайским Новым годом

Перед китайским Новым годом на денежном рынке Московской биржи разогнались юаневые ставки, обратили внимание «Ведомости». Индикатор RUSFAR CNY, который Мосбиржа рассчитывает ежедневно в 12.30 мск, в пятницу, 6 февраля, прибавил сразу 9,07 п. п. и достиг 10,08%, хотя весь 2025 год колебался в диапазоне от -0,78 до 0,47%. В понедельник, 9 февраля, ставка снизилась незначительно – до 8,92%.