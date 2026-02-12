Одна из старейших российских инвесткомпаний меняет название и бизнес-модель

«Солид» – одна из старейших инвесткомпаний, которая работает на рынке с 1998 г. Компания предоставляет брокерские услуги и доверительное управление как для частных инвесторов, так и для корпоративных клиентов. Структуру собственников компания не раскрывает. Под управлением «Солида» 1 трлн руб. клиентских средств. Сейчас компания обслуживает около 12 000 клиентов, что примерно на 15% больше, чем год назад, говорит представитель «Солида». Активы таких клиентов в среднем составляют более 50 млн руб.