Одна из старейших российских инвесткомпаний меняет название и бизнес-модель

«Солид» намерен потратить на трансформацию 1 млрд рублей
Михаил Спиридонов
Екатерина Литова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Инвестиционно-финансовая компания «Солид брокер» проводит ребрендинг и меняет бизнес-модель. Называться она теперь будет «Солид инвестиции», а ресурсы сконцентрирует на двух направлениях: обслуживание состоятельных частных лиц и развитие корпоративно-инвестиционного банка (CIB) для среднего и крупного бизнеса, рассказал «Ведомостям» генеральный директор ИФК Павел Гоцев.

«Солид» – одна из старейших инвесткомпаний, которая работает на рынке с 1998 г. Компания предоставляет брокерские услуги и доверительное управление как для частных инвесторов, так и для корпоративных клиентов. Структуру собственников компания не раскрывает. Под управлением «Солида» 1 трлн руб. клиентских средств. Сейчас компания обслуживает около 12 000 клиентов, что примерно на 15% больше, чем год назад, говорит представитель «Солида». Активы таких клиентов в среднем составляют более 50 млн руб.

