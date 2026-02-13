Газета
Главная / Инвестиции /

Банки предлагают унифицировать критерии сделок с признаками манипулирования

Это необходимо для избежания разночтений разными участниками процесса
Екатерина Литова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банки от лица Ассоциации банков России (АБР) направили в Госдуму новую порцию предложений в законопроект, который кардинально меняет систему контроля за использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком. Письмо за подписью врио президента АБР Дениса Липаева в адрес руководителя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова есть у «Ведомостей». Банкиры предлагают унифицировать сделки, которые могут иметь признаки неправомерного использования инсайда, уточнить порядок раскрытия информации и увеличить сроки при исполнении обязанностей участниками рынка.

Госдума 11 февраля приняла законопроект в первом чтении. Предложения АБР (таблица есть у «Ведомостей») касаются доработанной ко второму чтении версии документа.

