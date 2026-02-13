Два российских венчурных фонда инвестировали в стартап выходцев из «Яндекса»В проект посуточной аренды Keygo вложились фонд Т-банка и Pantea Capital
Сервис посуточной аренды жилья гостиничного уровня Keygo привлек 150 млн руб. в третьем инвестиционном раунде. В капитал вошли два новых инвестора – венчурный фонд «Т-инвестиций» «Венчурные инвестиции 1» для физлиц и Pantea Capital. Участниками третьего раунда также стали действующие инвесторы Keygo «Хайв» (венчурная структура «Билайна») и «Талеон инвест». Об этом «Ведомостям» рассказали представители Т-банка и Keygo.
Фонд Т-банка для квалифицированных инвесторов вложил 85 млн руб. в приобретение 8,854% Keygo, говорит директор по частному акционерному капиталу Никита Ильинский. У Pantea Capital будет 4,1%, говорит представитель Keygo.
