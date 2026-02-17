Что значит запуск биржевых торгов синтетическим долларом

Московская биржа запустила торги аналогом доллара: с 16 февраля начались сделки в инструменте USDRUB_TOM. Операции с валютной парой перешли из внебиржевого режима OTCM в анонимный биржевой режим торгов CETS (Currency Economic Trade System) – «стакан», где заявки подаются анонимно, а сделки заключаются автоматически при совпадении цен, объявила Мосбиржа в понедельник. Торги реальным долларом на Мосбирже не проводятся с середины июня 2024 г., когда США ввели санкции против площадки и ее «дочек» – НРД и Национального клирингового центра (НКЦ).