Главная / Инвестиции /

Что значит запуск биржевых торгов синтетическим долларом

Решение не связано с геополитикой и не повлияет значимо на доллар, так как инструмент беспоставочный
Анастасия Брянцева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Московская биржа запустила торги аналогом доллара: с 16 февраля начались сделки в инструменте USDRUB_TOM. Операции с валютной парой перешли из внебиржевого режима OTCM в анонимный биржевой режим торгов CETS (Currency Economic Trade System) – «стакан», где заявки подаются анонимно, а сделки заключаются автоматически при совпадении цен, объявила Мосбиржа в понедельник. Торги реальным долларом на Мосбирже не проводятся с середины июня 2024 г., когда США ввели санкции против площадки и ее «дочек» – НРД и Национального клирингового центра (НКЦ).

Биржа напомнила, что ограничения в отношении НКЦ вместе с блокировкой корреспондентских счетов продолжают действовать. Поэтому расчеты по долларам США с использованием корреспондентских счетов НКЦ не проводятся, включая зачисление и списание валюты, а также использование долларов, ранее заблокированных на указанных счетах, для обеспечения и исполнения обязательств.

