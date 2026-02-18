Американский фондовый рынок ждет череда волнений

Американский фондовый рынок ждет череда волненийИнвесторы начинают более рационально смотреть на ИИ и миллиардные затраты IT-гигантов
Динамика американского фондового рынка, который становится все более зависимым от индустрии искусственного интеллекта (ИИ), отражает два противоречивых страха. Первый заключается в том, что ИИ готов настолько кардинально изменить целые сегменты экономики, что инвесторы избавляются от акций любой компании, которая, по их мнению, находится под малейшим риском быть вытесненной этой технологией. Второй – это глубокий скептицизм по поводу того, что сотни миллиардов долларов, которые технологические гиганты вроде Amazon, Meta
Эти противоречия привели к распродажам на рынках акций 12 февраля, по итогам которых капитализация крупных технологических компаний, которые больше всего вкладывают в ИИ, потеряла более $1 трлн. S&P 500, ключевой индекс американского фондового рынка, завершил торги снижением на 1,6%, но 13 февраля показал небольшой рост на 0,05%. Промышленный Dow Jones снизился на 1,3%, а на следующий день вышел в плюс на 0,01%. Технологический индекс NASDAQ 100 терял позиции два дня подряд: 12 февраля упал на 2%, а 13-го числа – на 0,22%. 16 февраля в США биржи закрыты из-за официального выходного – Дня президента.