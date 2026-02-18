Динамика американского фондового рынка, который становится все более зависимым от индустрии искусственного интеллекта (ИИ), отражает два противоречивых страха. Первый заключается в том, что ИИ готов настолько кардинально изменить целые сегменты экономики, что инвесторы избавляются от акций любой компании, которая, по их мнению, находится под малейшим риском быть вытесненной этой технологией. Второй – это глубокий скептицизм по поводу того, что сотни миллиардов долларов, которые технологические гиганты вроде Amazon, Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , Microsoft и Alphabet ежегодно вкладывают в ИИ, принесут большую прибыль в ближайшее время, пишет Bloomberg.