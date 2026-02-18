Банк «Синара» судится с НРД за право получать доход по ОФЗ не на счет «С»

Банк «Синара» судится с НРД за право получать доход по ОФЗ, которые учитываются в Казахстане, не на заблокированный счет типа «С», а на обычный, узнали «Ведомости» из материалов Арбитражного суда Москвы. Заявление «Синары» поступило в суд в декабре прошлого года, а в феврале этого инстанция по просьбе банка закрыла процесс.