Производитель бионических протезов Steplife привлек 200 млн рублей на pre-IPO

Производитель бионических протезов Steplife привлек 200 млн руб. в капитал в ходе закрытого раунда pre-IPO на инвестиционной платформе «ВТБ регистратор», передал «Ведомостям» через представителя генеральный директор компании Иван Худяков. Бизнес Steplife оценен в 2,2 млрд руб. после привлечения средств. Менеджмент ориентирован на IPO в 2028–2029 гг. по оценке не менее 20 млрд руб., рассказал Худяков. Целевая EBITDA на 2029 г. – около 2 млрд руб.