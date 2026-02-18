Производитель бионических протезов Steplife привлек 200 млн рублей на pre-IPO

Производитель бионических протезов Steplife привлек 200 млн рублей на pre-IPOБизнес компании, которая стремится на биржу, оценен в 2,2 млрд рублей
Производитель бионических протезов Steplife привлек 200 млн руб. в капитал в ходе закрытого раунда pre-IPO на инвестиционной платформе «ВТБ регистратор», передал «Ведомостям» через представителя генеральный директор компании Иван Худяков. Бизнес Steplife оценен в 2,2 млрд руб. после привлечения средств. Менеджмент ориентирован на IPO в 2028–2029 гг. по оценке не менее 20 млрд руб., рассказал Худяков. Целевая EBITDA на 2029 г. – около 2 млрд руб.
В рамках pre-IPO инвесторам предложили 100 000 обыкновенных акций АО «Степлайф», выпущенные в рамках допэмиссии, или 9,1% уставного капитала. Цена – 2000 руб. за бумагу. Сбор заявок шел с 21 января и должен был продлиться до 10 апреля, но завершен досрочно 16 февраля. Новыми акционерами компании стали 100 частных инвесторов, средний объем их вложений составил 2 млн руб.