НРД запускает «ускоритель» паев инвестфондов

НРД запускает «ускоритель» паев инвестфондовНовый сервис позволит УК делегировать операционные задачи по выдаче, обмену и погашению
Национальный расчетный депозитарий (НРД), который входит в группу Мосбиржи, запускает сервис по ускорению выдачи паев инвестиционных фондов – «Агент УК», передала «Ведомостям» через представителя управляющий директор по развитию продуктов корпоративного бизнеса центрального депозитария Анна Володина. Услуга дополняет группу сервисов «Платформы ПИФ» – витрины паевых инвестфондов (ПИФ), запущенной НРД в 2024 г.
Новый сервис позволит управляющим компаниям (УК) передать операционные задачи, связанные с выдачей, обменом и погашением паев, агенту из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, например брокеру или регистратору, рассказывает Володина. За счет оптимизации процесса и сокращения количества участников в цепочке обслуживания, рассчитывают в НРД, повысится скорость выдачи паев: сейчас она составляет в среднем 2,5 дня, а может – один.