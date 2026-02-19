Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

НРД запускает «ускоритель» паев инвестфондов

Новый сервис позволит УК делегировать операционные задачи по выдаче, обмену и погашению
Артем Кульша
Ведомости
Ведомости

Национальный расчетный депозитарий (НРД), который входит в группу Мосбиржи, запускает сервис по ускорению выдачи паев инвестиционных фондов – «Агент УК», передала «Ведомостям» через представителя управляющий директор по развитию продуктов корпоративного бизнеса центрального депозитария Анна Володина. Услуга дополняет группу сервисов «Платформы ПИФ» – витрины паевых инвестфондов (ПИФ), запущенной НРД в 2024 г.

Новый сервис позволит управляющим компаниям (УК) передать операционные задачи, связанные с выдачей, обменом и погашением паев, агенту из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, например брокеру или регистратору, рассказывает Володина. За счет оптимизации процесса и сокращения количества участников в цепочке обслуживания, рассчитывают в НРД, повысится скорость выдачи паев: сейчас она составляет в среднем 2,5 дня, а может – один.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её