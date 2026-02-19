НРД запускает «ускоритель» паев инвестфондов

Новый сервис позволит управляющим компаниям (УК) передать операционные задачи, связанные с выдачей, обменом и погашением паев, агенту из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, например брокеру или регистратору, рассказывает Володина. За счет оптимизации процесса и сокращения количества участников в цепочке обслуживания, рассчитывают в НРД, повысится скорость выдачи паев: сейчас она составляет в среднем 2,5 дня, а может – один.