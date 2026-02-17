Газета
Молодежь все активнее инвестирует на фондовом рынке

Для этой категории важнее заработать, чем сохранить, поэтому молодые инвесторы больше вкладывают во фьючерсы
Михаил Спиридонов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Молодежь все активнее увлекается инвестициями: доля самых молодых инвесторов в возрасте 18–19 лет по итогам 2025 г. увеличилась вдвое и составила 3,7%. Такие данные приводятся в совместном исследовании «Т-инвестиций» и Лаборатории инвестиционных исследований Центрального университета.

По данным Мосбиржи, количество инвесторов в России в 2025 г. приблизилось к отметке 40 млн человек, а всего брокерских счетов по стране открыто почти 75 млн. Анализ исследования проведен на основе данных 28 млн российских инвесторов, имевших брокерский счет на конец 2025 г.

