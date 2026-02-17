Молодежь все активнее инвестирует на фондовом рынке

Молодежь все активнее инвестирует на фондовом рынкеДля этой категории важнее заработать, чем сохранить, поэтому молодые инвесторы больше вкладывают во фьючерсы
Молодежь все активнее увлекается инвестициями: доля самых молодых инвесторов в возрасте 18–19 лет по итогам 2025 г. увеличилась вдвое и составила 3,7%. Такие данные приводятся в совместном исследовании «Т-инвестиций» и Лаборатории инвестиционных исследований Центрального университета.
По данным Мосбиржи, количество инвесторов в России в 2025 г. приблизилось к отметке 40 млн человек, а всего брокерских счетов по стране открыто почти 75 млн. Анализ исследования проведен на основе данных 28 млн российских инвесторов, имевших брокерский счет на конец 2025 г.
