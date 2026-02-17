Молодежь все активнее инвестирует на фондовом рынке

По данным Мосбиржи, количество инвесторов в России в 2025 г. приблизилось к отметке 40 млн человек, а всего брокерских счетов по стране открыто почти 75 млн. Анализ исследования проведен на основе данных 28 млн российских инвесторов, имевших брокерский счет на конец 2025 г.