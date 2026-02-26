Итоги торгов на Мосбирже 26 февраля

Итоги торгов на Мосбирже 26 февраляБенчмарк кратковременно превышал рубеж в 2800 пунктов, но к вечеру продавцы усилили давление
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 26 февраля, снизился на 0,35% до 2785,58 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 1,2% до 1137,83 пункта.
Лидерами роста в четверг стали бумаги Дом.РФ (+0,96%), НЛМК (+0,86%), банка «Санкт-Петербург» (+0,77%), HeadHunter (+0,68%), «Русала» (+0,61%). В аутсайдерах оказались бумаги ММК (-1,65%), компании «Мать и дитя» (-1,16%), «Полюса» (-1,13%), «Ростелекома» (-0,99%) и «Сургутнефтегаза» (-0,93%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 8 коп. до 11,21 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 77,12 руб. (+0,65 руб.). Официальный курс евро составил 91,03 руб. (+0,71 руб.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла на 2,08% до $72,16/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,7% до $66,53/барр.
Индекс Мосбиржи с переменным успехом курсировал под 2800 пунктами, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев. Какое-то время бенчмарк превышал круглый рубеж, но к вечеру продавцы усилили давление, отмечает он.
Важных новостей по следующему этапу переговоров РФ, США и Украины пока нет, рубль отскочил после волны ослабления накануне, перечисляет Шепелев. Если не появится свежих вводных в части геополитики, динамика торгов в пятницу может быть нейтральной, считает он. Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 27 февраля – 2720–2820 пунктов.
В пятницу в США станет известен индекс цен производителей за январь. На российском рынке «Интер РАО», «Европлан», «Юнипро» опубликуют финансовые результаты за 2025 г. по МСФО, «Русгидро», ТГК-1 – по РСБУ. Также в этот день «Новатэк» определится с финальными дивидендами за 2025 г. Банк России в пятницу опубликует комментарий «Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов», Росстат – отчет по темпам потребительских цен с 17 по 24 февраля.
Рубль в четверг частично отыгрался за снижение в среду – тогда валюты пошли вверх на новостях о том, что финансовые власти рассматривают возможность понижения цены отсечения стоимости нефти в бюджетном правиле, говорит Шепелев. Курс могли сдвинуть спекулятивно настроенные участники, а в четверг эмоции чуть поостыли, рассуждает он. Кроме того, поддержку рублю оказывает налоговый период, добавляет аналитик.
Но если решение по корректировке бюджетного правила будет принято, ослабление рубля «не заставит себя долго ждать», считает Шепелев. По оценкам БКС, каждый минус доллар от цены отсечения может транслироваться примерно в плюс 50 коп. к курсу доллара. К тому же ЦБ из-за замедления инфляции может продолжить снижение ключевой ставки в марте, что оживит спрос на валюту под импорт, добавляет Шепелев. Краткосрочный прогноз БКС по курсу юаня – 11,1–11,4 руб., доллара – 76,5–78,5 руб.