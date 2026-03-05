Налоговый риск и сильный рубль ограничивают перспективы акций «Норникеля»

И хотя сырьевые цены остаются высокими, эксперт предупреждает о налоговом риске для «Норникеля» и других игроков сектора, а также указывает на большие капитальные затраты и негативное влияние сильного рубля на издержки компании. К тому же долгожданные дивиденды, на которые ГМК еще предстоит решиться, будут, по оценке «Синары», заурядными. В таких условиях Кривохижин повысил целевую цену по бумаге на 12% до 157 руб. (-2% от текущей) и сохраняет рейтинг «держать».