Wildberries привлекла 15,9 млрд рублей через первый выпуск облигаций

Номинальная стоимость одной облигации составила 1000 руб. – таким образом, было размещено 15 920 155 бумаг, следует из данных Cbonds. Срок обращения выпуска – 180 дней с даты начала размещения, указано в «Решении о выпуске ценных бумаг». Согласно документу, размещение началось 20 февраля 2026 г., следовательно, погашение облигаций запланировано на август 2026 г.