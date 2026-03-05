Газета
Главная / Инвестиции /

Wildberries привлекла 15,9 млрд рублей через первый выпуск облигаций

Это может быть подготовкой к выходу на биржу
Лиана Липанова
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Объединенная компания Wildberries и Russ (ООО «РВБ») привлекла 15,9 млрд руб. в рамках дебютного выпуска коммерческих облигаций серии КО-001 при лимите выпуска в 30 млрд руб., следует из данных, опубликованных на финансовой платформе Cbonds.

Номинальная стоимость одной облигации составила 1000 руб. – таким образом, было размещено 15 920 155 бумаг, следует из данных Cbonds. Срок обращения выпуска – 180 дней с даты начала размещения, указано в «Решении о выпуске ценных бумаг». Согласно документу, размещение началось 20 февраля 2026 г., следовательно, погашение облигаций запланировано на август 2026 г.

