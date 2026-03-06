Сервис быстрых переводов ценных бумаг стал ближе к инвесторам

Вслед за решением Банка России смягчить требования к учету обособленных ценных бумаг соответствующую технологию реализовал НРД, который входит в группу Мосбиржи, передал «Ведомостям» через представителя старший управляющий директор центрального депозитария по корпоративному бизнесу Денис Буряков. Решение упрощает движение информации между участниками рынка: позволяет передавать машиночитаемый код со сведениями об обособленном статусе бумаги, а также о том, проверил депозитарий цепочку ее владения или нет.