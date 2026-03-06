Сервис быстрых переводов ценных бумаг стал ближе к инвесторам

Сервис быстрых переводов ценных бумаг стал ближе к инвесторамНРД упростил процесс обмена информацией о статусе обособленных бумаг
Вслед за решением Банка России смягчить требования к учету обособленных ценных бумаг соответствующую технологию реализовал НРД, который входит в группу Мосбиржи, передал «Ведомостям» через представителя старший управляющий директор центрального депозитария по корпоративному бизнесу Денис Буряков. Решение упрощает движение информации между участниками рынка: позволяет передавать машиночитаемый код со сведениями об обособленном статусе бумаги, а также о том, проверил депозитарий цепочку ее владения или нет.
В основе решения инфраструктура электронного документооборота, которую уже используют все клиенты НРД, так что сложных интеграций не потребуется, заверил Буряков. Новый сервис, рассчитывает он, ускорит исполнение обязательств по внебиржевым сделкам, заключенным депонентами НРД и их клиентами, и позволит избежать дополнительного документооборота. А в дальнейшем, ожидают в группе Мосбиржи, технология облегчит внедрение автоматизированных me2me-переводов (самому себе) бумаг.