Итоги торгов на Мосбирже 10 марта

Индекс Мосбиржи во вторник скорректировался вниз от годовых вершин, констатировал эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. Цены на нефть, вкупе с ослаблением рубля спровоцировавшие ралли в бумагах сырьевых компаний, ушли вниз на словах президента США Дональда Трампа о «почти завершившейся» войне с Ираном, отметил он. Неопределенности добавляет перенос очередного раунда переговоров по Украине по просьбе Штатов, зато сообщается о возможных послаблениях для экспорта российской нефти на фоне ближневосточного кризиса, указал эксперт.