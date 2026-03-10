Итоги торгов на Мосбирже 10 марта

Итоги торгов на Мосбирже 10 мартаИндекс скорректировался вниз вместе с нефтяными котировками
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 10 марта, упал на 1,21% до 2853,86 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС уменьшился на 0,69% до 1141,77 пункта.
Лидерами роста во вторник стали бумаги «Русала» (+3,3%), ЮГК (+3,17%), «Полюса» (+2,79%), En+ Group (+2,24%) и «Фосагро» (+2,02%). В аутсайдерах оказались обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-2,24 и -2,07% соответственно), бумаги «Яндекса» (-1,91%), «Аэрофлота» (-1,81%) и «префы» «Транснефти» (-1,72%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 1,9% (+22 коп.) до 11,49 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 78,7 руб. (-41 коп.). Официальный курс евро составил 90,898 руб. (+6 коп.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 11,5% до $87,6/барр. Апрельский фьючерс на нефть WTI подешевел на 10,3% до $85,1/барр.
Индекс Мосбиржи во вторник скорректировался вниз от годовых вершин, констатировал эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. Цены на нефть, вкупе с ослаблением рубля спровоцировавшие ралли в бумагах сырьевых компаний, ушли вниз на словах президента США Дональда Трампа о «почти завершившейся» войне с Ираном, отметил он. Неопределенности добавляет перенос очередного раунда переговоров по Украине по просьбе Штатов, зато сообщается о возможных послаблениях для экспорта российской нефти на фоне ближневосточного кризиса, указал эксперт.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на среду – 2800–2900 пунктов, по курсу юаня – 11,25–11,65 руб., по курсу доллара – 78–80 руб.
Эффект от прекращения продажи валюты Минфином оказался быстрым: у рубля исчезла важная поддержка, а баланс спроса и предложения оказался не в его пользу, заметил Шепелев. Ожидание снижения ключевой ставки 20 марта может усиливать давление на рубль, добавил он. В БКС ждут -50 б. п. до 15% годовых. Более резкий шаг маловероятен в ожидании ужесточения бюджетного правила и общей рыночной нестабильности, рассудил Шепелев.
В Китае торги вторника прошли позитивно, отметил Шепелев, длинные новогодние праздники обеспечили всплеск потребительского спроса и цен, которые прибавили в феврале 1,3% г/г против консенсуса в 0,8%. Импорт и экспорт КНР в прошлом месяце тоже выросли сильнее ожиданий, добавил он.