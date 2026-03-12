Инвесторы переосмысляют риски эмитентов облигаций низших эшелонов

Переосмысление рисков произошло после дефолта транспортно-логистической группы «Монополия» в декабре 2025 г. и беспрецедентного по масштабу понижения рейтинга «Уральской стали» агентством АКРА – на семь ступеней за раз (с А до ВВ-), указывает Боженко. С начала декабря спреды облигаций эмитентов с рейтингом А (умеренно высокая надежность), по его оценке, расширились на 130 б. п., в рейтинговых группах ВВ–ВВВ (от умеренно низкой до умеренной) – на 250 б. п., а вот в группах АА–ААА (высокая и максимальная) остались стабильны.