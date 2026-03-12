Газета
Инвестиции

Инвесторы переосмысляют риски эмитентов облигаций низших эшелонов

Им все сложнее привлекать новые деньги на негативном новостном фоне
Артем Кульша
Физлица постепенно осознают, что высокая ставка купона по бумагам низшего эшелона «не просто так»
Максим Стулов / Ведомости

На негативном новостном фоне российский долговой рынок переоценил кредитные риски эмитентов низших эшелонов, и теперь им все сложнее собирать книги заявок на свои облигации. Об этом старший аналитик отдела анализа корпоративного долга «Эйлера» Станислав Боженко пишет в материале, с которым ознакомились «Ведомости».

Переосмысление рисков произошло после дефолта транспортно-логистической группы «Монополия» в декабре 2025 г. и беспрецедентного по масштабу понижения рейтинга «Уральской стали» агентством АКРА – на семь ступеней за раз (с А до ВВ-), указывает Боженко. С начала декабря спреды облигаций эмитентов с рейтингом А (умеренно высокая надежность), по его оценке, расширились на 130 б. п., в рейтинговых группах ВВ–ВВВ (от умеренно низкой до умеренной) – на 250 б. п., а вот в группах АА–ААА (высокая и максимальная) остались стабильны.

