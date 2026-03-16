Итоги торгов на Мосбирже 16 марта

Итоги торгов на Мосбирже 16 мартаИнвесторы осторожны в отсутствие новостей о переговорах по Украине
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 16 марта, уменьшился на 0,63% до 2853,72 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,64% и составил 1109,15 пункта.
Лидерами роста стали бумаги VK (+4,39%), «Фосагро» (+2,09%), АФК «Система» (+1,91%), X5 (+1,44%) и МКБ (+1,32%). В аутсайдерах оказались бумаги ЮГК (-15,24%), «Новатэка» (-2,25%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-2,13%), бумаги «Лукойла» (-1,57%) и Positive Technologies (-1,43%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 1,45% (+17 коп.) до 11,82 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 81,05 руб. (+83 коп.). Официальный курс евро составил 92,66 руб. (+67 коп.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,5% до $102,3/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подешевел на 3% до $94,1/барр.
Индекс Мосбиржи в понедельник опускался в направлении 2850 пунктов – осторожность инвесторов может быть связана с отсутствием новостей о переговорах по Украине, допустил эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. К тому же данные по инфляции за февраль, вышедшие в пятницу, оказались чуть выше ожиданий – 0,73% против 0,55%, указал он. На неделе картину дополнят данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса, а уже 20 марта Банк России примет решение по ключевой ставке, отметил эксперт.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на вторник – 2800–2900 пунктов, по курсу юаня – 11,5–11,9 руб., по курсу доллара – 80–82,5 руб.
Рубль постепенно ослабевает – рынок ищет новое равновесие после завершения продаж валюты Минфином, рассуждает Шепелев. Спрос на рублевый долг тем временем повышенный: индекс суверенных облигаций RGBI обновил полугодовые максимумы над 120 пунктами, заметил он.
На внешних рынках настроения настороженные из-за ближневосточных событий: в США опасаются инфляционных рисков и пересмотра траектории ставок ФРС, а для азиатских стран чувствителен вопрос логистики сырьевых поставок, перечисляет Шепелев.