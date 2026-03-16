Итоги торгов на Мосбирже 16 марта

Индекс Мосбиржи в понедельник опускался в направлении 2850 пунктов – осторожность инвесторов может быть связана с отсутствием новостей о переговорах по Украине, допустил эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. К тому же данные по инфляции за февраль, вышедшие в пятницу, оказались чуть выше ожиданий – 0,73% против 0,55%, указал он. На неделе картину дополнят данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса, а уже 20 марта Банк России примет решение по ключевой ставке, отметил эксперт.