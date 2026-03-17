Итоги торгов на Мосбирже 17 марта

Итоги торгов на Мосбирже 17 мартаИнвесторы ведут себя сдержанно из-за предстоящего заседания ЦБ по ставке
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 17 марта, снизился на 0,01% до 2853,53 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС упал на 1,05% до 1097,45 пункта.
Лидерами роста во вторник стали бумаги «Циана» (+3,41%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,21%), а также бумаги «Фосагро» (+1,31%), МТС (+1,1%) и «Яндекса» (+0,61%). В аутсайдерах оказались бумаги ММК (-1,77%), «Ренессанс страхования» (-1,28%), «Мосэнерго» (-1,01%), НЛМК(-0,99%) и АФК «Система» (-0,96%). Курс юаня на Московской бирже вырос на 18 коп. до 12 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 81,91 руб. (+0,86 руб.). Официальный курс евро составил 93,16 руб. (+0,5 руб.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла на 2,43% до $102,65/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,56% до $94,83/барр.
Российский рынок акций во вторник характеризовался покупательской активностью в начале дня и более сдержанным завершением основных торгов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев. Инвесторы могут вести себя сдержанно по двум причинам, считает он: сохраняется неопределенность в вопросе продолжения переговоров по Украине и приближается заседание ЦБ по ключевой ставке. Кроме того, на рынке продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке и ценами на нефть, отмечает Шепелев. В то же время рубль опускается к новым годовым минимумам, что дополнительно улучшает спрос на акции экспортеров, добавляет аналитик.
В среду в США пройдет заседание ФРС. В этот же день выйдут индекс потребительских цен еврозоны и индекс цен производителей США за февраль. На российском рынке «Т-технологии» проведут заседание совета директоров, в повестке вопрос дивидендов за 2025 г. Также в среду Банк России опубликует оперативную справку по инфляционным ожиданиям на основе опросов населения. Это важный индикатор перед заседанием регулятора, указывает Шепелев.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 18 марта – 2800–2900 пунктов.
Рубль последовательно слабеет, отмечает Шепелев. С технической точки зрения котировки приблизились к важным сопротивлениям, которые могут стать вершинами текущего локального движения, рассуждает он: 82,5 руб. за доллар и 12 руб. за юань. При этом Шепелев допускает, что уже к концу недели рост валют может замедлиться и даже смениться укреплением рубля в сторону 80 руб. за доллар и 11,5 руб. за юань. Впереди налоговый период, включая крупные выплаты по НДД, напоминает он. В этой связи экспортеры, вероятно, выведут на рынок валюты больше обычного, полагает Шепелев.