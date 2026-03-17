Итоги торгов на Мосбирже 17 марта

Российский рынок акций во вторник характеризовался покупательской активностью в начале дня и более сдержанным завершением основных торгов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев. Инвесторы могут вести себя сдержанно по двум причинам, считает он: сохраняется неопределенность в вопросе продолжения переговоров по Украине и приближается заседание ЦБ по ключевой ставке. Кроме того, на рынке продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке и ценами на нефть, отмечает Шепелев. В то же время рубль опускается к новым годовым минимумам, что дополнительно улучшает спрос на акции экспортеров, добавляет аналитик.