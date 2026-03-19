Рубль резко ослаб к доллару и юаню

Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, впервые с сентября 2025 г. превысил отметку в 84 руб., свидетельствуют данные Forex. К полудню 18 марта американская валюта подорожала на 50 коп. по отношению к закрытию и достигла 83,37 руб./$, но к вечеру выросла уже более чем на рубль – до 84,2 руб./$. Китайский юань также резко укрепился 18 марта. Торги на Мосбирже начались с отметки 12,06 руб. (+0,6 руб. к закрытию), к вечеру китайская валюта стоила 12,08 руб.