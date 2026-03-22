Итоги торгов на Мосбирже с 16 по 20 марта

Итоги торгов на Мосбирже с 16 по 20 мартаИндекс буксует на сдержанном сентименте, а перегретые валюты развернулись вниз
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 16 по 20 марта уменьшился на 0,24% до 2864,89 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 4,72% и составил 1074,43 пункта.
Лидерами роста за неделю стали бумаги «Фосагро» (+5,1%), «Циана» (+4,6%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (+3,2 и +2,7% соответственно) и «префы» «Сургутнефтегаза» (+2,2%). В аутсайдерах оказались бумаги ЮГК (-11,7%), En+ Group (-10,1%), Positive Technologies (-6,8%), «Полюса» (-5,3%) и «Русала» (-5,3%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 3,2% (+37 коп.) до 12,02 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 83,998 руб. (+3,78 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 97,3 руб. (+5,3 руб.). Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 8,8% до $112,2/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,3% до $98,3/барр.
На прошедшей неделе индекс Мосбиржи все так же буксовал у 2900 пунктов, констатировал эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. Покупательский спрос остается ориентированным на тяжеловесные акции экспортеров – естественных бенефициаров удорожания сырья и слабости рубля, заметил он, а вот большинство других бумаг из состава бенчмарка завершили неделю в красной зоне.
Общий сентимент сдержанный: о возобновлении переговоров по Украине ничего не слышно, а ценовой взлет в энергоносителях угрожает глобальным ростом стоимости продовольствия и разгоном инфляции, рассуждает Шепелев. Банк России в пятницу ожидаемо и осторожно снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 15% годовых и подал нейтральный сигнал, отметил он.
Без новых драйверов сложно рассчитывать на закрепление рынка выше 2900 пунктов, хотя проколы этой области возможны, допустил Шепелев. Перегретые валюты уже развернулись вниз от годовых максимумов: на этой неделе, ожидают в БКС, юань может опуститься к 11,6–11,8 руб., доллар – к 80–83 руб.
Во вторник Дом.РФ раскроет финансовую отчетность по международным стандартам за январь – февраль. На следующий день отчитается «Займер», в четверг – Arenadata. В конце недели акционеры «Черкизово» на годовом собрании обсудят утверждение дивидендов за 2025 г. А Мосбиржа с этой недели допустит облигации к торгам в выходные дни.