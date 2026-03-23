X5 увеличила выручку и сократила прибыль в 2025 году

Один из ведущих российских продуктовых ритейлеров – X5 (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») – по итогам 2025 г. увеличил выручку на 18,8% до 4,64 трлн руб., следует из консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Чистая прибыль до применения МСФО сократилась на 13,9% до 94,8 млрд руб. Скорректированная EBITDA (до применения МСФО) выросла на 11,4% до 285,5 млрд руб., рентабельность показателя снизилась на 0,4 п. п. до 6,1%.