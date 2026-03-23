Итоги торгов на Мосбирже 23 марта

Итоги торгов на Мосбирже 23 мартаИндекс пережил не лучший день из-за волатильности сырьевых цен и укрепления рубля
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 23 марта, уменьшился на 1,1% до 2833,38 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 1,46% до 1090,15 пункта.
Лидерами роста стали бумаги ПИК (+3,44%), VK (+0,53%), МКБ (+0,52%), «Мать и дитя» (+0,35%) и «Газпрома» (+0,05%). В аутсайдерах оказались бумаги En+ Group (-4,47%), «Ленты» (-4,35%), ММК (-3,98%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-3,18%) и бумаги АФК «Система» (-2,86%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,9% (-11 коп.) до 11,91 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 81,88 руб. (-2,1 руб.). Официальный курс евро составил 94,7 руб. (+2,6 руб.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent рухнула на 8,3% до $98,2/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подешевел на 8,1% до $90,7/барр.
Нейтральный ход торгов понедельника всколыхнуло заявление президента США Дональда Трампа о «продуктивных контактах» с Ираном, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Нефтяные цены в моменте падали до $91,9/барр., но затем вернулись ближе к $100/барр., столь же впечатляющие ценовые зигзаги наблюдались в драгметаллах и металлах платиновой группы, перечисляет он.
Индекс Мосбиржи пережил не лучший день не только из-за волатильности сырьевых цен, но и из-за укрепления рубля, констатировал эксперт. Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на вторник – 2800–2900 пунктов, по курсу юаня – 11,7–12,1 руб., по курсу доллара – 82–84 руб.
После сильной просадки национальная валюта возвращается к адекватным уровням, полагает Смирнов. Высокие цены на нефть при этом еще не догнали курс рубля – это происходит с лагом в несколько месяцев, отметил он. Минфин тем временем не торопится с изменениями в конструкции бюджетного правила, констатировал эксперт. Власти могут наблюдать за развитием ситуации на Ближнем Востоке и ценами на энергоносители, рассудил он: чрезмерное ослабление рубля может навредить борьбе с инфляцией и замедлить темп снижения ключевой ставки.
Китайские индексы не застали дневных геополитических вестей и пережили снижение на 3–4%, так что во вторник есть хороший шанс на отскок, если мирные инициативы Белого дома подтвердятся, допустил Смирнов. В США торги начались в умеренном плюсе: инвесторы не торопятся с выводами, допуская, что сигнал Трампа – словесная интервенция, призванная погасить рост нефтяных котировок, считает он.
Во вторник в еврозоне и Соединенных Штатах выйдут предварительные индексы PMI в производстве и секторе услуг за март, а Дом.РФ раскроет финансовые результаты по международным стандартам за январь – февраль.