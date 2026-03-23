Итоги торгов на Мосбирже 23 марта

После сильной просадки национальная валюта возвращается к адекватным уровням, полагает Смирнов. Высокие цены на нефть при этом еще не догнали курс рубля – это происходит с лагом в несколько месяцев, отметил он. Минфин тем временем не торопится с изменениями в конструкции бюджетного правила, констатировал эксперт. Власти могут наблюдать за развитием ситуации на Ближнем Востоке и ценами на энергоносители, рассудил он: чрезмерное ослабление рубля может навредить борьбе с инфляцией и замедлить темп снижения ключевой ставки.