ЦБ сделает обязательным условием листинга наличие двух звездных рейтингов

Банк России намерен сделать наличие не менее двух некредитных (звездных) рейтингов акций обязательным условием для листинга ценных бумаг на Московской бирже, сообщил заместитель директора департамента корпоративных отношений ЦБ Сергей Моисеев на вебинаре «Эксперт РА». Нововведение планируется ввести с 2027 г. Оно может затронуть эмитентов, акции которых входят в котировальные списки (первый и второй уровни листинга), – всего около 90 компаний.