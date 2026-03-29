Итоги торгов на Мосбирже с 23 по 27 марта

Итоги торгов на Мосбирже с 23 по 27 мартаИндекс сполз ниже 2800 пунктов, зато укрепился рубль
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 23 по 27 марта уменьшился на 2,63% до 2789,61 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,8% и составил 1082,99 пункта.
Лидерами роста за неделю стали бумаги ЮГК (+5,4%), «Газпрома» (+3,9%), обыкновенные акции «Татнефти» (+2,2%), бумаги ПИК (+1,4%) и привилегированные акции «Татнефти» (+0,5%). В аутсайдерах оказались бумаги ММК (-11,1%), «префы» «Сургутнефтегаза» (-9,8%), бумаги «Норникеля» (-8,3%), «Русала» (-7,7%) и «Новатэка» (-7,5%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней снизился на 1,6% (-20 коп.) до 11,82 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 81,1 руб. (-2,9 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 93,4 руб. (-3,9 руб.). Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 1% до $105,3/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,3% до $99,6/барр.
Прошлую неделю индекс Мосбиржи сползал вниз и в пятницу не устояла круглая отметка 2800 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Давление на общий сентимент оказывает неопределенность относительно переговоров по Украине, а под конец торговой пятидневки «медвежьим» сигналом, вероятно, послужило обсуждение налога на сверхприбыль компаний, рассуждает он. К этому добавился эффект пятницы: многие инвесторы воздерживаются от активных действий из опасения реализации негатива на выходных, констатировал эксперт.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на ближайшее время – стабилизация у 2790–2800 пунктов, откуда возможен отскок, особенно если не упадут нефтяные цены, а рубль будет чуть слабее.
Курс юаня на новой неделе может подходить к 11,9–12 руб., курс доллара – к 82,5–83 руб., ожидает Смирнов. Некоторая определенность появилась с бюджетным правилом – корректировать механизм в части цены отсечения нефти в этом году не планируется, а Минфин выйдет с операциями на рынок только к лету, отметил он. В этой связи значимого ослабления рубля в БКС не ждут: ближе к концу апреля курс начнет получать поддержку по мере того, как от экспортеров будет поступать больший объем валютной выручки на фоне возросших цен.
На неделе финансовые результаты раскроют «Мать и дитя», НМТП, «Всеинструменты.ру», «Элемент», «Инарктика» и «Астра». Акционеры «Новатэка» обсудят утверждение дивидендов за 2025 г. на годовом общем собрании. Также выйдет отчет по рынку труда США за март.