Итоги торгов на Мосбирже с 23 по 27 марта

Курс юаня на новой неделе может подходить к 11,9–12 руб., курс доллара – к 82,5–83 руб., ожидает Смирнов. Некоторая определенность появилась с бюджетным правилом – корректировать механизм в части цены отсечения нефти в этом году не планируется, а Минфин выйдет с операциями на рынок только к лету, отметил он. В этой связи значимого ослабления рубля в БКС не ждут: ближе к концу апреля курс начнет получать поддержку по мере того, как от экспортеров будет поступать больший объем валютной выручки на фоне возросших цен.