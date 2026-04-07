Итоги торгов на Мосбирже 7 апреля

Рубль по-прежнему выглядит сильно, хотя импульс его укрепления ослаб, говорит Смирнов. Спрос на валюту остается слабым из-за высоких ставок в экономике, а ее предложение вскоре может вырасти благодаря более резко подскочившим с начала весны ценам на нефть, рассуждает он. В то же время валюты уже выглядят несколько перепроданными, поэтому с технической точки зрения возможен откат юаня к 11,5 руб., доллара – к 80 руб., оценивает эксперт. Также давление на нацвалюту оказывают курс ЦБ на снижение ключевой ставки, высокие бюджетные расходы и пауза в переговорах по Украине, перечисляет Смирнов. В краткосрочной перспективе он ожидает курс юаня на уровне 11,35–11,65 руб., доллара – 78–80 руб.