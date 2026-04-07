Итоги торгов на Мосбирже 7 апреля

Итоги торгов на Мосбирже 7 апреляВо вторник индекс Мосбиржи совершил технический отскок после спада к 2750 пунктам
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 7 апреля, вырос на 0,44% до 2797,24 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,42% до 1118,98 пункта.
Лидерами роста во вторник стали бумаги «Полюса» (+2,73%), «Фосагро» (+2,09%), «Роснефти» (+1,99%), «Совкомфлота» (+1,86%) и «Аэрофлота» (+1,71%). В аутсайдерах оказались бумаги Московского кредитного банка (-2,22%), Совкомбанка (1,5%), НЛМК (-1,49%), «Алросы» (-1,26%) и «Норникеля» (-1,25%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 9 коп. до 11,39 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 78,75 руб. (+0,02 руб.). Официальный курс евро составил 91,03 руб. (+0,02 руб.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,1% до $109,88/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,75% до $115,5/барр.
Во вторник российский рынок акций стартовал неуверенно, но по ходу торговой сессии выбрался в умеренный плюс, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Явных поводов для роста не было, поэтому это скорее технический отскок после спада к 2750 пунктам, отмечает он.
В части рыночной конъюнктуры без особых перемен, продолжает эксперт: цены на нефть курсировали у $110, курс рубля стабилизируется. Разговоры о налоге на сверхприбыль для металлургов, неопределенность с дальнейшими переговорами по Украине, последствия атак на нефтеэкспортную инфраструктуру – все эти «медвежьи» факторы сдерживают рост в акциях, указывает Смирнов.
В среду будут обнародованы протоколы последнего заседания ФРС, ЕЦБ проведет заседание по вопросам немонетарной политики. На российском рынке появится отчет Росстата по инфляции с 31 марта по 6 апреля. Также 8 апреля «Мосгорломбард» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2025 г.
Без новых драйверов индексу Мосбиржи будет сложно устойчиво выйти за 2800 пунктов, полагает аналитик. Поэтому его прогноз на 8 апреля – 2755–2825 пунктов.
Рубль по-прежнему выглядит сильно, хотя импульс его укрепления ослаб, говорит Смирнов. Спрос на валюту остается слабым из-за высоких ставок в экономике, а ее предложение вскоре может вырасти благодаря более резко подскочившим с начала весны ценам на нефть, рассуждает он. В то же время валюты уже выглядят несколько перепроданными, поэтому с технической точки зрения возможен откат юаня к 11,5 руб., доллара – к 80 руб., оценивает эксперт. Также давление на нацвалюту оказывают курс ЦБ на снижение ключевой ставки, высокие бюджетные расходы и пауза в переговорах по Украине, перечисляет Смирнов. В краткосрочной перспективе он ожидает курс юаня на уровне 11,35–11,65 руб., доллара – 78–80 руб.