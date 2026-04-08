Зачем «Т-технологии» выкупили с рынка 1,5% free-float за квартал

Группа «Т-технологии» в I квартале 2026 г. выкупила с рынка порядка 1,5% собственного free-float, или 2 млн акций. Приобретенные бумаги будут использованы для долгосрочной мотивации менеджмента, сообщили в компании. С момента запуска программы обратного выкупа (байбэк) в ноябре 2025 г. «Т» суммарно приобрела 3 млн акций, что соответствует 1,1% уставного капитала, или примерно 2,2% общего объема акций в свободном обращении, объявила группа.