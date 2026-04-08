Рынок ЦФА сократит темпы роста в 2026 году

После нескольких лет интенсивного роста российский рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в 2026 г. перейдет к умеренной динамике. Об этом управляющий директор АКРА Тимур Искандаров и младший аналитик рейтингового агентства Ильдар Шаяхметов пишут в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости». Совокупный объем размещенных ЦФА по итогам этого года может достичь 1,4–1,5 трлн руб., ожидают эксперты. В 2025 г. этот показатель составил порядка 1,1 трлн руб., что более чем вдвое превышает значение на конец предыдущего года.