Ближневосточная деэскалация запустила перераспределение капитала на рынке РФ

Временная деэскалация на Ближнем Востоке ослабила нефтяные котировки и индекс Мосбиржи. В ночь на 8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня и открытии Ормузского пролива для судоходства на время перемирия, которое должно было стать паузой для финализации более широкой сделки. Но затем движение судов в проливе вновь было ограничено в связи с продолжением военных операций Израиля в Ливане.