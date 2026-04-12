Итоги торгов на Мосбирже с 6 по 10 апреля

Итоги торгов на Мосбирже с 6 по 10 апреляИндекс понес умеренные потери на фоне отката нефтяных цен и укрепления рубля
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 6 по 10 апреля уменьшился на 1,28% до 2725,39 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 2,26% и составил 1115,41 пункта.
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней снизился на 2,3% (-27 коп.) до 11,24 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 76,97 руб. (-2,8 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 90 руб. (-2,2 руб.). Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 12,7% до $95,2/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подешевел на 13,4% до $96,6/барр.
Индекс Мосбиржи завершил еще одну неделю с умеренными потерями и ушел под 2750 пунктов, еще недавно выступавших поддержкой, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Причины – откат нефтяных цен от локальных вершин, укрепление рубля, пауза в переговорах по Украине, перечисляет он.
На новой неделе бенчмарк может тестировать отметку 2700 пунктов, ожидает Смирнов. Отскок в сторону 2800 пунктов он допускает в случае появления новостей об украинском урегулировании либо нового витка роста котировок нефти.
Краткосрочный прогноз БКС по курсу юаня – 11–11,4 руб., по курсу доллара – 75–78 руб. Факторы поддержки рубля сейчас превалируют – слабый внутренний спрос на валюту, отсутствие Минфина на рынке, ожидание притока повышенной экспортной выручки, перечисляет Смирнов.
На неделе совет директоров Дом.РФ обсудит дивиденды за 2025 г. Дивидендный вопрос будет обсуждаться и на собрании акционеров «Яндекса», а «Эталон», Henderson и «Озон фармацевтика» раскроют отчетности по международным стандартам за прошлый год. Кроме того, выйдут данные по торговому балансу и ВВП Китая за март, «Бежевая книга» ФРС, ежемесячный отчет МЭА и пройдут весенние совещания МВФ и группы Всемирного банка.