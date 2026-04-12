Итоги торгов на Мосбирже с 6 по 10 апреля

На неделе совет директоров Дом.РФ обсудит дивиденды за 2025 г. Дивидендный вопрос будет обсуждаться и на собрании акционеров «Яндекса», а «Эталон», Henderson и «Озон фармацевтика» раскроют отчетности по международным стандартам за прошлый год. Кроме того, выйдут данные по торговому балансу и ВВП Китая за март, «Бежевая книга» ФРС, ежемесячный отчет МЭА и пройдут весенние совещания МВФ и группы Всемирного банка.