Эксперты оценили параметры размещения B2B-PTC

Электронная торговая платформа В2В-РТС 10 апреля начала прием заявок инвесторов на участие в IPO на Московской бирже, которое должно стать дебютным в этом году на российском рынке. Ценовой диапазон – 112–118 руб. за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации в 20–21 млрд руб. В первый день сбора книга была покрыта по нижней границе ценового диапазона, но заявки продолжают поступать как от институциональных, так и от розничных инвесторов, рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом сделки.