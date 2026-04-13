Эксперты оценили параметры размещения B2B-PTC

Эксперты оценили параметры размещения B2B-PTCОни предполагают хорошую скидку и могут способствовать высокому спросу
Электронная торговая платформа В2В-РТС 10 апреля начала прием заявок инвесторов на участие в IPO на Московской бирже, которое должно стать дебютным в этом году на российском рынке. Ценовой диапазон – 112–118 руб. за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации в 20–21 млрд руб. В первый день сбора книга была покрыта по нижней границе ценового диапазона, но заявки продолжают поступать как от институциональных, так и от розничных инвесторов, рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом сделки.
Окончательную цену IPO продающие акционеры определят по окончании формирования книги – не позднее 16 апреля. Институциональным и частным инвесторам предложат акции, принадлежащие действующим акционерам – Совкомбанку и ряду финансовых инвесторов, всего 11,5% акционерного капитала (включая акции для целей стабилизации), или 2,3–2,4 млрд руб.