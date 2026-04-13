В «Синаре» оценили потенциальное влияние нового windfall tax на индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи потеряет лишь 0,8%, в случае если власти снова прибегнут к windfall tax – налогу на сверхприбыль бизнеса. Об этом директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников и аналитик Василий Мордовцев пишут в отчете, с которым ознакомились «Ведомости». Налог в случае применения, скорее всего, коснется лишь отдельных металлургических компаний, совокупный вес которых в бенчмарке составляет 8%, ожидают они. Возможный windfall tax отнимет до 10% от рыночной капитализации этих компаний, оценивают эксперты.