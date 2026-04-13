В «Синаре» оценили потенциальное влияние нового windfall tax на индекс Мосбиржи

В «Синаре» оценили потенциальное влияние нового windfall tax на индекс МосбиржиНалог может коснуться металлургов и отнимет от бенчмарка меньше 1%
Индекс Мосбиржи потеряет лишь 0,8%, в случае если власти снова прибегнут к windfall tax – налогу на сверхприбыль бизнеса. Об этом директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников и аналитик Василий Мордовцев пишут в отчете, с которым ознакомились «Ведомости». Налог в случае применения, скорее всего, коснется лишь отдельных металлургических компаний, совокупный вес которых в бенчмарке составляет 8%, ожидают они. Возможный windfall tax отнимет до 10% от рыночной капитализации этих компаний, оценивают эксперты.
Основные торги пятницы, 10 апреля, главный бенчмарк российского фондового рынка завершил на отметке 2725,39 пункта, теряя 1,5% с начала года. Отраслевой индекс Мосбиржи металлов и добычи с начала января снизился на 6,2% до 6081,13 пункта. В числе торгующихся на Мосбирже металлургов – «Русал», «Норникель», «Полюс», «Северсталь», НЛМК, ММК, «ВСМПО-Ависма», ЮГК и др.