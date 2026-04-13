Итоги торгов на Мосбирже 13 апреля

Новый всплеск цен на нефть стал позитивным драйвером роста индекса
Андрей Шведов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 13 апреля, уменьшился на 0,12% до 2722 пунктов. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,82% и составил 1124,59 пункта.

Лидерами роста стали бумаги МКБ (+58,12%), «Русала» (+3,68%), «Роснефти» (+3,26%), ВТБ (+1,58%) и привилегированные акции «Татнефти» (+1,57%). В аутсайдерах оказались бумаги «Алросы» (-4,18%), «Норникеля» (-3,19%), VK (-2,71%), ММК (-2,53%) и «Аэрофлота» (-2,45%).

Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,5% (-6 коп.) до 11,18 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 76,25 руб. (-72 коп.). Курс евро составил 89,14 руб. (-88 коп.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 2,9% до $100,13/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подешевел на 2,4% до $102,2/барр.

Российский рынок акций провел понедельник нейтрально: бодрое начало дня ненадолго вывело индекс Мосбиржи к 2750 пунктам, но постепенно продажи начали превалировать, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Позитивный драйвер, по его словам, был один – очередной всплеск цен на нефть. В остальном рыночная конъюнктура не благоволила росту акций: рубль стал крепче, а золото, серебро и платина несли ценовые потери, перечисляет эксперт.

Нерыночные новости тоже поддерживают осторожность среди инвесторов, отмечает Смирнов, например, инфляция в России в марте замедлилась, но темпы менее активные, чем ожидалось, а налог на сверхприбыль продолжает обсуждаться. Кроме того, по украинскому переговорному процессу новостей по-прежнему нет, добавляет он.

14 апреля индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в пределах 2700–2750 пунктов, считают в БКС.

Основными драйверами роста рубля, по мнению Смирнова, выступают ожидаемый приток повышенной экспортной выручки, приближение налогового периода, а также отсутствие Минфина на рынке. Сдерживающими факторами он называет продолжающийся цикл снижения ключевой ставки и повышенные бюджетные расходы. Краткосрочно тенденция к укреплению рубля может сохраниться, считают в БКС: технически в ближайшей перспективе могут быть отработаны цели 11 руб./юань и 75 руб./$.

На мировых рынках 13 апреля наблюдалась сдержанная динамика – все внимание приковано к Ближнему Востоку, говорит Смирнов. В минувшие выходные переговоры представителей США и Ирана завершились неудачно: Вашингтон анонсировал блокировку Ормузского залива и допустил возобновление ударов для давления на Тегеран, указал эксперт. На этом фоне нефтяные котировки вернулись к трехзначному уровню, констатировал он.

14 апреля в США выйдет индекс цен производителей, в Китае – данные по торговому балансу за март, а Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный отчет. Акционеры ВТБ в этот день рассмотрят на внеочередном общем собрании вопрос конвертации привилегированных акций в обычные, а «Яндекса» – выплату дивидендов за прошлый год.

