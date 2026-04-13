Итоги торгов на Мосбирже 13 апреля

Российский рынок акций провел понедельник нейтрально: бодрое начало дня ненадолго вывело индекс Мосбиржи к 2750 пунктам, но постепенно продажи начали превалировать, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Позитивный драйвер, по его словам, был один – очередной всплеск цен на нефть. В остальном рыночная конъюнктура не благоволила росту акций: рубль стал крепче, а золото, серебро и платина несли ценовые потери, перечисляет эксперт.