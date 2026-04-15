Развитие ИИ и политика Трампа довели цены на медь до максимумов

Фьючерс на медь на Лондонской бирже металлов стоил $13 282,35/т на 19.25 мск 14 апреля. За 2025 г. котировки выросли на 42,2%, в 2026 г. – еще на 6,6%. По прогнозу «Эйлера», средняя цена в 2026 г. составит $12 900. В Газпромбанке ждут ее в диапазоне $12 000–13 000, в «Цифра брокере» – на отметке $13 600.