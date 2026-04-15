Рубль «примитивно» идет к отметке 70 за доллар

Рубль «примитивно» идет к отметке 70 за долларЭто естественный ход событий при дорогой нефти и без Минфина на рынке
Российский валютный рынок давно не был таким примитивным, как сейчас, когда с него ушел Минфин, поэтому начальник управления макроэкономического анализа и долговых рынков «Эйлера» Петр Гришин «искренне верит», что курс идет к отметке 70 руб./$. Об этом он заявил на конференции «Горизонты будущего», организованной УК «ВИМ инвестиции», передает корреспондент «Ведомостей».
Министерство финансов с 30 марта и по крайней мере до 1 июля приостановило операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Курс доллара на 15 апреля Банк России установил на отметке 75,85 руб. (-2,4 руб. с начала года).
«Когда нам говорят, что бюджетное правило отключено до 1 июля, что делать надо? Купить рубль или продать фьючерс, потому что до 1 июля мы с вами двигаемся в одну сторону», – полагает Гришин. Он предложил вспомнить «очень древнее прошлое»: когда нефть суперсильная, этот поток не развернуть ни магией, ни танцами при Луне, ни ударами в бубен. «Надо деньги зарабатывать, а не искать риски там, где они, конечно же, есть», – призвал эксперт.
По словам Гришина, курс 70 руб./$ – это не проблема, а естественный ход событий в ситуации, когда страна (и государство, и бизнес, и население) из-за санкционных ограничений лишена возможности накапливать внешние активы. «Если серьезно подумать… Вот мы экспортируем плюс-минус $420 млрд каждый год, на $300 млрд с копейками мы импортируем. Нам надо куда-то деть $120 млрд», – указал он.
Текущая ситуация на валютном рынке отчасти парадоксальна, отметил на том же мероприятии зампред госкорпорации ВЭБ.РФ Константин Вышковский. «Если мы с оптимизмом смотрим в будущее и полагаем, что в недалекой перспективе [сложившиеся] обстоятельства изменятся, это будет означать, что пропадут те препятствия, те ограничения, которые держат сейчас курс национальной валюты на вот этом уровне, и курс будет более слабым», – рассудил он.
В «Сберинвестициях» ждут курса 70 руб./$ уже в конце апреля – начале мая, сообщил стратег брокера на фондовом рынке Дмитрий Макаров. Ключевыми факторами такой динамики он назвал снижение после всплеска ставок на юаневом рынке (краткосрочные сейчас – почти на нуле), поступление в страну экспортной выручки по высоким мартовским ценам и временное отсутствие Минфина на валютном рынке.