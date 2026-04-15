Итоги торгов на Мосбирже 15 апреля

Итоги торгов на Мосбирже 15 апреляРосту индекса площадки поспособствовал отскок валют
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 15 апреля, прибавил 0,55% и достиг 2740,45 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС увеличился на 1,37% до 1147,48 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Яндекса» (+2,66%), «Системы» (+2,52%), «Аэрофлота» (+2,41%), «Эн+» (+2,4%) и Совкомбанка (+2,38%). В аутсайдерах оказались бумаги МКБ (-2,18%), Дом.РФ (-0,94%), «Роснефти» (-0,5%), «Мосэнерго» (-0,36%) и привилегированные акции «Татнефти» (-0,76%).
Курс юаня на Московской бирже повысился на 0,09% (1 коп.) до 11,06 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 75,23 руб. (-62 коп.). Курс евро составил 88,73 руб. (-53 коп.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 0,88% до $95,47/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,89% до $92,1/барр.
Старт среды на российском рынке акций выдался слабым, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Утром индекс Мосбиржи опустился к 2708 пунктам, но ближе к середине дня покупатели оживились, выведя в плюс большинство компонентов бенчмарка. По мнению эксперта, этому могли способствовать отскок валют и отдельные новости. В частности, по его словам, общий сентимент поддержали заявления президента РФ Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам, где он поручил правительству сформировать предложения по стимуляции роста экономики, а также сообщил о подготовке кабмином мер по сохранению сбалансированности бюджета.
На внешнем треке тема № 1 прежняя – Ближний Восток, продолжает Смирнов. По данным СМИ, США и Тегеран продлили перемирие до 22 апреля, а до этого должен пройти новый раунд переговоров. Из-за неопределенности мировые фондовые площадки демонстрируют сдержанность, а цены на нефть продолжили консолидироваться в ожидании новых сигналов, рассказал эксперт.
Смирнов напомнил, что 16 апреля в Китае будет опубликован блок статданных за март, в том числе динамика ВВП, розничные продажи и безработица. В то же время в США в рамках стартовавшего сезона отчетностей финрезультаты представят Netflix, PepsiCo, Bank of New York и др. На российском рынке важной информацией поделится Банк России – узнаем об изменении инфляционных ожиданий населения. Как отметил эксперт, эти сведения могут трактоваться в контексте предстоящего заседания ЦБ по ключевой ставке.
Рынок может торговаться с учетом данных опубликованного в среду вечером недельного отчета Росстата по инфляции. Ожидания по индексу Мосбиржи на 16 апреля – 2700–2760 пунктов, резюмировал Смирнов.