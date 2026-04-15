Итоги торгов на Мосбирже 15 апреля

Старт среды на российском рынке акций выдался слабым, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Утром индекс Мосбиржи опустился к 2708 пунктам, но ближе к середине дня покупатели оживились, выведя в плюс большинство компонентов бенчмарка. По мнению эксперта, этому могли способствовать отскок валют и отдельные новости. В частности, по его словам, общий сентимент поддержали заявления президента РФ Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам, где он поручил правительству сформировать предложения по стимуляции роста экономики, а также сообщил о подготовке кабмином мер по сохранению сбалансированности бюджета.