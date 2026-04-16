Инвесторы пожаловались в ЦБ и Минфин на «ненадлежащий» аудит отчетов SFI

Инвесторы пожаловались в ЦБ и Минфин на «ненадлежащий» аудит отчетов SFIАссоциация АВО заявляет о «многомиллиардном искажении», но в SFI это отрицают
Ассоциация инвесторов АВО пожаловалась финансовым властям на ненадлежащий, по ее мнению, аудит бухгалтерской отчетности инвестхолдинга SFI за 2024 и 2025 гг. крупным игроком – компанией Б1, бывшим российским подразделением EY. Письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову за подписью исполнительного директора объединения Алексея Афонина есть у «Ведомостей».
Инвесторы обнаружили в отчетах «многомиллиардное искажение»: пакет акций лизинговой компании «Европлан», принадлежавший SFI, отражен по номинальной стоимости 1 руб. за акцию в сумме 105 млн руб., тогда как должен был, по их мнению, по рыночной – порядка 75 млрд руб. на конец 2024 г.
