Мосбиржа запустила сервис «Скоринг» для оценки частных инвесторов

Раньше у брокеров не было доступа к объективным данным о новом клиенте, что затрудняло оценку его уровня, говорится в сообщении Мосбиржи. Сервис «Скоринг» закрывает этот разрыв, используя реальные биржевые данные. Пока функция доступна только для новых клиентов, но в будущем планируется расширить ее и на действующих. Подключение к сервису не требует от участников рынка дополнительных технических изменений – он готов к использованию сразу после запуска.