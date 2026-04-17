Мосбиржа запустила сервис «Скоринг» для оценки частных инвесторов

Мосбиржа запустила сервис «Скоринг» для оценки частных инвесторовИнвесторам при регистрации у нового брокера будут присваиваться баллы
Московская биржа 16 апреля запустила сервис под названием «Скоринг», он призван помочь брокерам лучше оценивать частных инвесторов при регистрации, сообщила площадка. Теперь при открытии счета брокер сможет получать информацию о биржевом опыте клиента и его статусе – является он квалифицированным инвестором или может им стать. Система присваивает баллы от 0 до 5 по двум направлениям – опыт и активность.
Раньше у брокеров не было доступа к объективным данным о новом клиенте, что затрудняло оценку его уровня, говорится в сообщении Мосбиржи. Сервис «Скоринг» закрывает этот разрыв, используя реальные биржевые данные. Пока функция доступна только для новых клиентов, но в будущем планируется расширить ее и на действующих. Подключение к сервису не требует от участников рынка дополнительных технических изменений – он готов к использованию сразу после запуска.