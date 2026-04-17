Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа запустила сервис «Скоринг» для оценки частных инвесторов

Инвесторам при регистрации у нового брокера будут присваиваться баллы
Анастасия Брянцева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Московская биржа 16 апреля запустила сервис под названием «Скоринг», он призван помочь брокерам лучше оценивать частных инвесторов при регистрации, сообщила площадка. Теперь при открытии счета брокер сможет получать информацию о биржевом опыте клиента и его статусе – является он квалифицированным инвестором или может им стать. Система присваивает баллы от 0 до 5 по двум направлениям – опыт и активность.

Раньше у брокеров не было доступа к объективным данным о новом клиенте, что затрудняло оценку его уровня, говорится в сообщении Мосбиржи. Сервис «Скоринг» закрывает этот разрыв, используя реальные биржевые данные. Пока функция доступна только для новых клиентов, но в будущем планируется расширить ее и на действующих. Подключение к сервису не требует от участников рынка дополнительных технических изменений – он готов к использованию сразу после запуска.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её