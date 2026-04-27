Частные фонды обогнали бизнес-ангелов по инвестициям в российский венчур

В прошлом году частные фонды впервые обошли бизнес-ангелов по объему венчурных инвестиций через Московский венчурный фонд – их вложения выросли в 1,8 раза относительно 2024 г. и достигли 8,7 млрд руб., в то время как бизнес-ангелы сократили инвестиции примерно во столько же раз, с 7 млрд до 3,9 млрд руб. Эти данные привела генеральный директор Московского венчурного фонда Юлия Поволоцкая на конференции «Альфа-капитала», посвященной прямым инвестициям. Как следует из презентации Поволоцкой (есть у «Ведомостей»), медианный чек венчурной сделки через фонд в 2025 г. составил 30 млн руб. – это на 71% больше, чем годом ранее. Но средний чек, напротив, сократился на 18% до 88,5 млн руб.