Премии мусорных облигаций больше не покрывают кредитного риска

Премии мусорных облигаций больше не покрывают кредитного рискаВероятность дефолтов на российском рынке ВДО остается высокой
Рекордные премии высокодоходных, или мусорных, облигаций (ВДО) больше не покрывают кредитного риска, поэтому вместо стратегии широкой диверсификации актуальными становятся экспертиза и активное управление портфелем. Об этом аналитик долгового рынка «Ренессанс капитала» Владимир Василенко пишет в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости».
За 2025 г. индекс Мосбиржи совокупного дохода ВДО вырос на 29,4%, обогнав на 430 б. п. композитный индекс облигаций и более чем на 600 б. п. – индекс гособлигаций. А вот скорректированный на величину дефолтов результат рынка высокодоходных бумаг составил уже 15,1% и уступил композитному бенчмарку 1000 б. п., а ОФЗ – 800 б. п., подсчитал Василенко.
