Банки и аналитики оценили FabricaONE.AI перед IPO

Банки, брокеры и аналитики оценили в диапазоне от 23,3 млрд до 37 млрд руб. справедливую стоимость бизнеса FabricaONE.AI – «дочки» «Софтлайна», готовящейся к IPO на Московской бирже. «Ведомости» ознакомились с отчетами «Эйлера», Газпромбанка, Альфа-банка, БКС и «Финама». Справедливую стоимость одной акции в БКС оценили в 41,9–51,1 руб., в «Финаме» – в 41,57 руб., что подразумевает потенциал роста относительно цены IPO на 67,6–104,4% и 66,3% соответственно.