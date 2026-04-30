Итоги торгов на Мосбирже 29 апреля

Итоги торгов на Мосбирже 29 апреляИндекс малообъяснимо ускорил падение
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 29 апреля, уменьшился на 2,09% до 2640,2 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 2,33% и составил 1110,73 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Мосэнерго» (+0,74%) и Дом.РФ (+0,05%). В аутсайдерах оказались бумаги «Полюса» (-5,22%), «Норникеля» (-4,67%), «Алросы» (-4,34%), «Новатэка» (-3,87%) и VK (-3,59%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,6% (-7 коп.) до 10,9 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 74,88 руб. (+19 коп.). Официальный курс евро составил 87,78 руб. (+18 коп.). Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 5,7% до $110,4/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подорожал на 6,4% до $106,4/барр.
Индекс Мосбиржи в среду ускорил падение, пробив зону поддержки на уровне 2690–2700 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Людмила Рокотянская. Следующее сопротивление находится в районе 2620 пунктов, указала она.
Среди тяжеловесов бенчмарка наиболее депрессивную динамику на этой неделе показывают акции «Газпрома», отмечает эксперт. Причины ей не ясны – негативных новостей не выходило, но возможно, что такая динамика связана с ожиданиями по отчетности.
В целом падение российского рынка выглядит избыточным и малообъяснимым, особенно на фоне продолжающегося ралли в нефти, констатировала Рокотянская. Но после длительного падения обычно наступает отскок – это связано с закрытием коротких позиций, заметила она. Поэтому прогноз БКС по индексу на четверг – движение наверх, по силе которого можно будет строить предположения о дальнейшей динамике. Ожидания компании по курсу юаня на 30 апреля – 10,89–11,15 руб., по курсу доллара – 74,68–76,14 руб.
Апрельский налоговый период завершился во вторник, 28 апреля, но рубль продолжает получать поддержку со стороны высоких цен на нефть и поступлений экспортной выручки. Деловая и торговая активность может быть пониженной из-за праздников, что создает нейтральный фон для валютного рынка и позволяет рассчитывать на его относительную стабильность, говорит старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.