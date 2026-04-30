Итоги торгов на Мосбирже 29 апреля

В целом падение российского рынка выглядит избыточным и малообъяснимым, особенно на фоне продолжающегося ралли в нефти, констатировала Рокотянская. Но после длительного падения обычно наступает отскок – это связано с закрытием коротких позиций, заметила она. Поэтому прогноз БКС по индексу на четверг – движение наверх, по силе которого можно будет строить предположения о дальнейшей динамике. Ожидания компании по курсу юаня на 30 апреля – 10,89–11,15 руб., по курсу доллара – 74,68–76,14 руб.